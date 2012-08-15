Майдан до виборів знову займуть танцями

Підписане відповідне розпорядження КМДА, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з розпорядженням, Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю доручено координувати роботу структурних підрозділів КМДА під час проведення шоу.

Крім того, міська влада проситиме Головне управління МВС України в м. Києві забезпечувати супровід колон учасників «Майдансу», охорону громадського порядку на центральній площі та вулиці столиці під час заходів, а також охорону обладнання і техніки, задіяної в шоу.

Аби належно забезпечити проведення проекту, буде тимчасово обмежений рух транспорту:

на вул. Хрещатик (від вул. Городецького до вул. Інститутської та від вул. Прорізної до вул. Городецького) з 00:00 18 серпня до 6:00 19 серпня, а також щосуботи та щонеділі з 25 серпня до 28 жовтня;

на вул. Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) з 6:00 до 24:00 щосуботи на весь період проведення проекту;

також рух на Хрещатику буде обмежений від вул. Городецького до вул. Інститутської з 22:00 6 вересня до 06:00 7 вересня та від вул. Прорізної до вул. Інститутської з 15:00 до 22:30 7 вересня.

Під час усіх заходів «Майдансу» у середмісті чергуватимуть пожежна машина та карета швидкої допомоги. На Хрещатику щосуботи вмикатимуть святкову вуличну ілюмінацію, однак вимикатимуть фонтани з боку Стели Незалежності.

Проведення акції може бути тимчасово припинено у зв’язку із проведення на Майдані Незалежності Дня Незалежності чи інших загальнодержавних свят.