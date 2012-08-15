«Безхатько» Колесніченко підпрацьовує в академії Ківалова (декларація)

У 2011 році "регіонал" заробив 292 тисячі гривень і не відмовився від матеріальної допомоги.

Згідно із поданою до ЦВК декларацієї про доходи і витрати за 2011 рік, Колесніченко торік заробив 292 тисячі 78 гривень. Із них 249,576 тисяч грн – заробітна плата. Ще 7,408 тис грн Колесніченко отримав від викладацької і наукової діяльності в Одеській юридичній академії, пише Тиждень.

Крім того, у 2011 році Колесніченко отримав 35 тисяч 94 гривні матеріальної допомоги.

Жодного майна, транспортних засобів, рахунків у банку у Колесніченка немає.

У той же час члени сім’ї Колесніченка у 2011 році заробили 315,706 тисяч грн, із яких заробітна плата – 7200 грн, дохід від продажу майна – 74,756 тис грн, дохід від підприємницької діяльності – 233,75 тис грн.

У власності членів сім’ї Колесніченка перебуває земельна ділянка площею 800 кв м, а також три квартири – 29,9 кв м, 46,2 кв м та 114 кв м.

Члени сім’ї Колесніченка володіють двома автомобілями – Toyota Avalon(2006 року випуску) та Toyota RAV 4 (2010).