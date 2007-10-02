Наша Україна пропонує розглянути кандидатуру Кириленка на посаду голови ВР

Президія Ради партії «Народний Союз Наша Україна» звернулася до Політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» з пропозицією розглянути кандидатуру лідера партії В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народного Союзу Наша Україна”.

За інформацією прес-служби, “Народний Союз Наша Україна” заявляє про намір неухильно дотримуватися Угоди, підписаної в лютому цього року між «Нашою Україною» та Блоком Юлії Тимошенко. Президія Ради партії вважає за необхідне підписати угоду про створення коаліції демократичних сил у складі «Нашої України – Народної Самооборони» та БЮТ вже в перший день роботи нового парламенту.

“Також Президія «Нашої України» звернулася до Політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» з пропозицією розглянути кандидатуру лідера партії В.КИРИЛЕНКА на посаду голови Верховної Ради України”, повідомляє прес-служба.

НСНУ відзначає, що, за попередніми даними ЦВК, Блок «Наша Україна – Народна Самооборона» та Блок Юлії Тимошенко отримують більшість голосів у новій Верховній Раді, що дозволяє їм створити демократичну коаліцію.