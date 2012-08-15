У ПР кажуть, що гроші на «язык» має шукати місцева влада

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, за які гроші фінансуватиметься впровадження російської мови як регіональної, В.Олійник відповів: "Питання про фінансове забезпечення іде, напевно, до місцевих органів влади. Вони ж повинні розуміти, що і видача нормативних актів органів місцевих влад також треба забезпечити".

За словами парламентарія, Президент Віктор Янукович зробив застереження про те, що у державному бюджеті на 2013 рік необхідно передбачити фінансування реалізації норм закону "Про засади державної мовної політики" поетапно.

"Ті ради, які прийняли рішення, вони і повинні подумати про фінансове забезпечення реалізації. Але громадяни з розумінням поставляться, що не зразу, не у мільярдах, але поступово потрібно це робити. Тому що в тих же європейських країнах на це тратяться кошти", - цитує В.Олійника Gazeta.ua.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

8 серпня В.Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон "Про засади державної мовної політики".

За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.