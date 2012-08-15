У ПР кажуть, що гроші на «язык» має шукати місцева влада
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Володимир Олійник пояснив, що про фінансове забезпечення впровадження російської мови як регіональної повинні подбати місцеві ради.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі.
Зокрема, відповідаючи на запитання про те, за які гроші фінансуватиметься впровадження російської мови як регіональної, В.Олійник відповів: "Питання про фінансове забезпечення іде, напевно, до місцевих органів влади. Вони ж повинні розуміти, що і видача нормативних актів органів місцевих влад також треба забезпечити".
За словами парламентарія, Президент Віктор Янукович зробив застереження про те, що у державному бюджеті на 2013 рік необхідно передбачити фінансування реалізації норм закону "Про засади державної мовної політики" поетапно.
"Ті ради, які прийняли рішення, вони і повинні подумати про фінансове забезпечення реалізації. Але громадяни з розумінням поставляться, що не зразу, не у мільярдах, але поступово потрібно це робити. Тому що в тих же європейських країнах на це тратяться кошти", - цитує В.Олійника Gazeta.ua.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.
8 серпня В.Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон "Про засади державної мовної політики".
За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.