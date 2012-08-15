До Тимошенко приїхала лікар німецької клініки «Шаріте»

До Харкова сьогодні прибула лікар з німецької клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер і зараз вона спілкується з Юлією Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, А.Райсхауер перебуває в лікарні вже майже півтори години. Прибувши до ЦКЛ німецька лікарка не спілкувалася з журналістами, які очікували її на прохідній лікарні, оскільки діє розпорядження, що представники преси не допускаються до лікувального корпусу ЦКЛ.

Немає також інформації про те, чи буде А.Райсхауер проводити брифінг після спілкування з Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».