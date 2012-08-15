Симоненко розкритикував закон про екстрену меддопомогу

Народний депутат, лідер фракції Компартії України у ВР Петро Симоненко вважає, що Закон “Про екстрену медичну допомогу”, підписаний 14 серпня Президентом України Віктором Януковичем, викликаний намірами влади зменшити фінансування медицини. Про це П. Симоненко заявив сьогодні, 15 серпня, на прес-конференції у Дніпропетровську.

“За змістом цей закон - заміна “швидкої допомоги” під гаслами, що остання має погану матеріально-технічну базу. При цьому ніхто не сказав, що нова система екстреної меддопомоги має таку готову базу. Такої бази немає. По-друге, це відбувається щоб зменшити витрати на медичну галузь”, - зазначив лідер КПУ.

За його словами, за часи незалежності України фінансування меддопомоги на одну людину зменшилася в 6 разів; за 2011 р. фінансування галузі скоротися з 7,5 млрд грн до 5,2 млрд грн і сьогодні шукається вихід для зменшення фінансування.

П.Симоненко наголосив, що закон про екстрену медицину передбачає відміну існуючих спеціалізованих бригад “швидкої” - терапевтичних, кардіологічних, травматологічних тощо.

“Пропонується “парамедицина” - двоє дюжих хлопців хапають хворого і везуть до лікарні. Давайте подумаємо, як до тієї лікарні довезти, щоб надати належну допомогу, коли госпітальні округи будуть утворюватися радіусом 120 км, а рівень первинної медичної допомоги на селі не витримує жодної критики?” – зазначив П. Симоненко.

За його словами, закон про екстрену меддопомогу –це переведення “швидкої допомоги” на платну основу.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Президент України В. Янукович підписав ухвалений ВР 5 липня Закон “Про екстрену медичну допомогу”.

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.