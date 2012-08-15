У Табачника ґрунтовно підготувалися до російської мови

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник запевняє, що школярі будуть забезпечені підручниками мовами національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу у Кабінеті міністрів України.

«Держава, згідно закону про освіту і про загальну середню освіту, зобов’язана забезпечити навчання дітей в українських школах мовами національних меншин», - наголосив Д.Табачник.

За його словами, згідно зі даними Держстату, у 2010 році для всіх шкіл, у яких навчання проводиться мовами національних меншин, було замовлено 41 тис. 628 примірників підручників для 10-го класу.

«Державний бюджет витрачає величезні кошти, купує підручники, вони лягають в підвал, сховище. Батьків викликають і кажуть, а тепер ви купуйте ті підручники, які вам потрібні», - сказав Д.Табачник.

Він зазначив, що у 2011 році заборонив примушувати школи замовляти підручники, які не використовуються в навчанні.

«І в 2011 році виявилося, що школи замовили 892 тисячі підручників замість 41 тисячі», - додав Д.Табачник.

«У 2012 році нічого не змінилося, ми теж сказали всім середнім навчальним закладам: реально, якою мовою у вас діти навчаються в українських школах, бо всі школи в Україні українські, такі підручники і замовляйте. Виявилося, що потреба – 2 млн 60 тисяч», - сказав він і зауважив, що дітей при цьому більше не стало.

З 2 млн 60 тисяч підручників 1 млн 991 тис – російською мовою, зазначив міністр.

«Проблеми не буде, тому що замовляли самі батьки. Якщо будуть проблеми – будемо збирати освітянський загал і їх вирішувати», - наголосив Д.Табачник.