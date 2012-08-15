В «Артеці» Януковича запитали, як стати президентом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, В.Янукович оглянув один із корпусів табору і поспілкувався з вихованцями «морського» загону.

Діти поцікавилися у Президента, чи мріяв він у дитинстві побувати в «Артеку», на що В.Янукович відповів, що мріяв і ця мрія здійснилася - сьогодні він відвідує «Артек».

Відповідаючи на запитання дітей, Глава держави зазначив, що для того, аби стати Президентом країни, безумовно, необхідно мати лідерські якості, опановувати знання, і головне - робити все з любов’ю.

В.Януковича посвятили в «почесні артеківці» та подарували артеківську форму.

Глава держави також ознайомився з планом реконструкції «Артеку».

Довідка УНІАН. Дитячий табір «Морський» - перший табір «Артеку», розпочав свою роботу в червні 1925 року. Після реконструкції у 2003-2005 роках «Морський» працює упродовж року. За зміну він може прийняти до 420 дітей. У таборі 5 комфортабельних спальних корпусів з усіма зручностями. На території табору є конференц-зал, інтернет-клуб, спортивно-ігровий зал (більярд, настільний теніс, шахи), медична кімната, спортивні майданчики, 9 закритих холів, 4 відкриті майданчики тощо.