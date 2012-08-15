ЦВК зареєструвала 59 кандидатів «Собору»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Перша п’ятірка цієї політичної сили представлена братами письменниками Віталієм та Дмитром Капрановими, екс-міністром закордонних справ Володимиром Огризком, політологом Олександром Палієм та музикантом Тарасом Компаніченком.

Крім того, ЦВК також зареєструвала 15 кандидатів у депутати, які балотуються від цієї політичної сили в одномандатних виборчих округах, зокрема Павла Жебрівського (округ №63, Житомирська область), колишнього голову Київської ОДА Євгена Жовтяка (округ №95, Київська область) і письменника Василя Шкляра (округ №123, Львівська область).

ЦВК також зареєструвала 5 кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних округах від партії «Руська єдність», одного – від партії «Закон і порядок», а також двох – від Української народної партії.