Прокуратура отримала результати судмедекспертизи Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила після засідання Вищого спецсуду представник державного обвинувачення прокурор Оксана Дрогобицька.

«Нами отримано висновки судової експертизи про стан здоров’я Тимошенко, і ми погодились продовжувати розгляд справи по суті без її участі», - сказала вона.

Водночас прокурор зауважила, що сторона захисту Ю.Тимошенко, як і раніше, наводить політичні, а не юридичні аргументи.

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Натомість захисник Сергій Власенко називає штучними попередні відмови прокуратури призначити до розгляду по суті касацію на вирок у газовій справі екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

«Це призначення до розгляду справи говорить про штучні відмови прокуратури почати розгляд справи», - сказав С.Власенко.

За його словами, у ході засідання суду сторона захисту навмисно не використовувала будь-яких політичних аргументів, обґрунтовуючи свою позицію виключно економічними викладками.

Як зазначив С.Власенко, нині вкотре стало очевидним, що Ю.Тимошенко не вчиняла ніякого злочину.