Прокуратура отримала результати судмедекспертизи Тимошенко

00:10, 17 серпня 2012
Політика
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Прокуратура пояснює відмову просити про перенесення розгляду касації на вирок у газовій справі надходженням до суду результатів судмедекспертизи стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила після засідання Вищого спецсуду представник державного обвинувачення прокурор Оксана Дрогобицька.

«Нами отримано висновки судової експертизи про стан здоров’я Тимошенко, і ми погодились продовжувати розгляд справи по суті без її участі», - сказала вона.

Водночас прокурор зауважила, що сторона захисту Ю.Тимошенко, як і раніше, наводить політичні, а не юридичні аргументи.

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Натомість захисник Сергій Власенко називає штучними попередні відмови прокуратури призначити до розгляду по суті касацію на вирок у газовій справі екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

«Це призначення до розгляду справи говорить про штучні відмови прокуратури почати розгляд справи», - сказав С.Власенко.

За його словами, у ході засідання суду сторона захисту навмисно не використовувала будь-яких політичних аргументів, обґрунтовуючи свою позицію виключно економічними викладками.

Як зазначив С.Власенко, нині вкотре стало очевидним, що Ю.Тимошенко не вчиняла ніякого злочину.

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