Сьогодні Луценку оголосять вирок

Суддя Печерського районного суду Києва Анна Медушевська сьогодні оголосить вирок у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у службовій недбалості при розслідуванні справи про отруєння кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

Про це повідомляє «Народна самооборона», нагадуючи, що у справі обвинувачуваними є також колишні співробітники Департаменту карного розшуку МВС Володимир Тарасенко та Олег Павлинов.

Окреме судове слідство за даним епізодом велося неповні п’ять місяців – з 2 квітня 2012 року.

Раніше епізод про перевищення службових повноважень (ч. 1 ст. 364 КК) слухався у попередньому судовому процесі, проте 21 січня 2012 року був виокремлений в окрему справу. Як написали прокурори в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко, будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

При цьому В.Давиденко – екс-водій колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка - на допиті у Печерському суді 18 серпня 2011 року заявив, що його права не порушувалися і він не вважає себе потерпілим.

20 липня 2012 року Генеральна прокуратура змінила обвинувачення екс-міністру Ю.Луценку із зловживання службовим становищем (ст. 364 КК) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі до 3-х років. Прокурор Дмитро Лобань пояснив необхідність зміни обвинувачення тим, що в ході судового слідства було встановлено, що Ю.Луценко не мав злого умислу порушити права потерпілого В.Давиденка, оскільки не знав, що його заступник Петро Коляда закрив оперативне провадження. Як міністр внутрішніх справ, Ю.Луценко мав перевірити це, але не зробив цього, і, на думку прокуратури, це й є проявом службової недбалості.