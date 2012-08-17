Луценко попросив Турчинова залишитися

Один з лідерів Об'єднаної опозиції Олександр Турчинов прийшов до суду, де оголошують вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко попросив О.Турчинова залишитися після суду для розмови.

«Вона (суддя) прочитала десь половину вже. Якщо можеш, залишись після цього, а то мікрофони всі на нас направлено», - сказав Ю.Луценко О.Турчинову.

Як повідомляв УНІАН, суд зачитує вирок Ю.Луценку у справі зі звинувачення у службовій недбалості під час розслідуванні справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Екс-міністра внутрішніх справ, а також колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павленова звинувачують в тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча В.Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) щодо Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павленову звинувачення у зловживанні службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) звинуваченням у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.

Раніше прокуратура просила суд призначити Ю.Луценко покарання у вигляді 2,5 років обмеження свободи з позбавленням права на 3 роки посідати певні посади. В.Тарасенку і О.Павленову держобвинувачення просило призначити таке саме покарання, тільки умовно.

Вирок у цій кримінальній справі не впливатиме на фактичний термін відбування Ю.Луценком покарання, оскільки екс-міністра вже засуджено судом за посадові злочини до 4 років позбавлення волі. У даному випадку менше покарання поглинається більшим, яке винесено раніше.