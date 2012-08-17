Третьяков вважає, що влада понад усе боїться повторення Майдану

На думку Третьякова, проведення на Майдані Незалежності чергового сезону шоу напередодні виборів - приклад того, як влада робить його частиною виборчих технологій, покликаних не допустити проявів громадянської активності опозиційно налаштованих громадян.

«Телереклама наполегливо стверджує, що через п'ятдесят років люди будуть згадувати саме ці танці, які дали ім'я Майдану. Очевидно, що це маніпуляція, - вважає Третьяков. – Майдан, який стихійно об'єднав на акціях протесту громадян всієї України, не забутий, а перспектива його повторення продовжує лякати владу понад усе на світі. Тому хотів би нагадати тим, хто мріє стерти пам'ять людей про протестний Майдан - крім видовищ, народу потрібен і хліб, а новий Майдан може початися навіть зі сцени шоу «Майдан's».

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується в народні депутати на парламентських виборах-2012 за столичним мажоритарним округом № 218 шляхом самовисування.