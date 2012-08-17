Захист Луценка оскаржить вирок

Як передає кореспондент УНІАН, про це після судового засідання у коментарі журналістам заявив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Цей вирок відносно Луценка є незаконним ні на підставах зібраних доказів, ні з урахуванням досліджених матеріалів», - сказав він.

О.Баганець наголосив, що захист оскаржить вирок в апеляційному суді.

Адвокат зазначив, що захист має 15 днів для подачі апеляції.

"Вона (апеляція) практично готова", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.

Водночас 3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити йому 15 тисяч євро компенсації.

Одразу після оголошення рішення Ю.Луценко звернувся до Президента України Віктора Януковича і генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою виконати рішення Європейського суду, а також притягнути до кримінальної відповідальності посадовців за фактом незаконних дій.

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький заявив, що розпочав підготовку клопотання з оскарження рішення у справі "Луценко проти України" у Великій палаті Європейського суду з прав людини.