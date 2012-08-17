«Язык» став регіональним у Херсонській області

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії облради в рамках реалізації в області Закону України "Про засади державної мовної політики".

Зокрема, за це рішення проголосували 50 депутатів з 55, зареєстрованих у залі. Проти проголосували 4 депутати і 1 - утримався (загалом у складі облради 84 депутати - УНІАН).

Проект рішення було внесено до порядку денного для розгляду сесії на засіданні робочої групи перед засіданням облради, проте, хто саме з депутатів вніс цей законопроект не повідомлялося ні на сесії, ні журналістам після засідання.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова облради Віктор Пелих повідомив кореспондентові УНІАН, що Херсонська обласна рада не планує розглядати на своїй черговій сесії 17 серпня питання про реалізацію положень мовного закону.

«Можливо, буде щось запропоновано з голосу. Але у відповідних комісіях це питання не обговорювалося. Тут треба бути обережним. Думаю, питання регіональної мови тепер порушуватимуться постійно на сесіях, тому що є напруга в суспільстві", - додав він.

3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

11 липня депутати Херсонської облради прийняли переважною більшістю (63 депутатських голоси із 67 реєстрованих у залі) звернення до Президента України Віктора Януковича з пропозицією підписати закон про державну мовну політику.

8 серпня закон був підписаний Президентом.