Луганська облрада затвердила регіональний статус "языка"

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення у п'ятницю, 17 серпня, проголосували 96 депутатів з 98, на сесії облради.

Відповідно до тексту документа, обласна рада вирішила інформувати населення області про те, що відповідно до цього закону російська мова належить до регіональних мов або до мов меншин в Україні.

Крім того, облрада рекомендувала сільським, селищним і міським радам прийняти передбачені законом заходи, спрямовані на розвиток і захист регіональних мов за умови, якщо кількість їх носіїв становить 10% і більше від чисельності населення.

Також у тексті рішення зазначається, що акти обласної ради відповідно до мовного закону приймаються державною мовою або російською мовою і офіційно публікуються цими мовами.

Водночас, в документі наголошується, що основною мовою роботи діловодства і документації обласної ради є державна мова, проте при цьому може використовуватися і російська.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Луганської обласної ради Валерій Голенко заявляв, що реалізація мовного закону в регіоні не призведе до масштабних фінансових витрат.

Також він нагадав, що Луганська обласна рада у 2006 році першою в Україні ухвалила рішення, в якому зазначила: «вважаємо, що російська на території області є регіональною в тому значенні, яке описує Європейська хартія регіональних мов».

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.