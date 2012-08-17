Азаров каже, що судді на Олімпіаді забирали у нас перемоги через опозицію
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що кампанія опозиції з дискредитації України в світі вплинула на ставлення суддів до українських спортсменів на Олімпіаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед українськими олімпійцями.
«Звичайно, та кампанія, яку наші так звані опозиціонери розгорнули з дискредитації нашої країни, коли всякі там Немирі (заступник голови партії "Батькивщина" Григорій Немиря - УНІАН) їздили по зарубіжних країнах і розповідали, яка Україна погана. Звичайно, це теж не принесло нам плюсів, прямо скажемо. Я одне розумію: можна сперечатися з владою ось тут, доводити, що ми не праві, але поливати брудом свою країну за кордоном, на мій погляд, це негідно політика, це негідно громадянина, негідно патріота», - сказав М.Азаров.
На думку прем'єр-міністра, цей чинник також вплинув на ставлення суддів до українських спортсменів на Олімпіаді в Лондоні.