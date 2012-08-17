Азаров каже, що судді на Олімпіаді забирали у нас перемоги через опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед українськими олімпійцями.

«Звичайно, та кампанія, яку наші так звані опозиціонери розгорнули з дискредитації нашої країни, коли всякі там Немирі (заступник голови партії "Батькивщина" Григорій Немиря - УНІАН) їздили по зарубіжних країнах і розповідали, яка Україна погана. Звичайно, це теж не принесло нам плюсів, прямо скажемо. Я одне розумію: можна сперечатися з владою ось тут, доводити, що ми не праві, але поливати брудом свою країну за кордоном, на мій погляд, це негідно політика, це негідно громадянина, негідно патріота», - сказав М.Азаров.

На думку прем'єр-міністра, цей чинник також вплинув на ставлення суддів до українських спортсменів на Олімпіаді в Лондоні.