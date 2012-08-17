До Верховної Ради проходять 4 партії (опитування)

Про це свідчать результати спільного соціологічного опитування чотирьох компаній, що проводилось з 27 липня по 9 серпня 2012 року, повідомляє офіційний сайт Центру Разумкова.

За даними опитування, якби вибори відбулися найближчим часом, найбільше голосів виборців отримали б ВО «Батьківщина», за яке готові проголосувати 26,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах, і Партія регіонів (24,6%).

За партію «УДАР Віталія Кличка» готові проголосувати 11,8% громадян, за Комуністичну партію України – 9,4%.

Близькими до подолання виборчого бар’єру є також Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» (4,3%) та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (4,2%).

15,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах, ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

ВО «Батьківщина» і партію «УДАР» частіше підтримують виборці західного і центрального регіонів, Партію регіонів і КПУ – виборці Сходу і Півдня, ВО «Свобода» – Заходу України.

Серед респондентів, які визначилися, за яку партію голосуватимуть, впевненість у своєму виборі є досить високою: майже половина з них (48,9%) повністю впевнені у своєму виборі, ще 43,5% скоріше впевнені в ньому.

Основною причиною, яку респонденти враховували, коли визначалися, за яку партію голосувати, опитані назвали те, що ця партія може вирішити проблеми, які стоять перед країною, – цю відповідь дали 51,5% респондентів, які збираються голосувати за якусь партію. Також серед причин вибору часто називали: цю партію очолює сильна особистість, рішучий лідер (41,7%); партія здатна покращити життя таких людей, як сам респондент (31,2%); її ідеологічні позиції найбільш близькі поглядам та переконанням респондента (29,5%); ця партія спроможна реалізувати реформи, позитивні зміни в суспільстві (24,8%); ця партія забезпечить стабільність у державі (24%); до керівництва партії входять люди, які викликають повагу респондента (23,5%).

Ці причини часто називалися в усіх регіонах. Крім того, на Півдні і Сході часто називалася така причина вибору партії: ця політична сила має недоліки, але інші партії – ще гірші (21,7% респондентів на Сході, 21,0% – на Півдні). У Західному регіоні серед причин вибору також часто називали те, що партія обстоює українську мову як єдину державну (23,4%), та те, що вона захищає українську культуру, українські традиції, цінності (20,9%).

У Центрі Разумкова зазначають, що загалом ситуація напередодні виборів характеризується низьким рівнем оптимізму населення. Майже дві третини (63%) респондентів дотримуються думки, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Так вважає більшість жителів усіх регіонів – від 54% жителів Півдня до 74% жителів Заходу країни.

Опитування спільно проводили дослідницька компанія GfK Ukraine, Соціологічна група «Рейтинг», Центр соціальних і маркетингових досліджень «Соціс» та Центр Разумкова.

Було опитано 10 тис. 979 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками (регіон проживання, тип поселення, вік і стать). Вибірка будувалися як стратифікована, багатоступенева, випадкова на перших етапах відбору і з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 1,0% з імовірністю 0,95.