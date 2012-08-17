Третьякову не дали засудити суддю Юрія Луценка

Відповідний позов був поданий в квітні 2012 року до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати дії Сергія Вовка протиправними у зв'язку з безпідставною відмовою в побаченні з екс-главою МВС Юрієм Луценко, який перебуває в Лук'янівському СІЗО.

Окружний адміністративний суд відмовив у розгляді позову на тій підставі, що питання не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. 16 серпня Київський апеляційний адміністративний суд залишив постанову суду без змін.

«Судові органи в Україну показали, що не здатні захищати права громадян України, гарантовані їм Конституцією. Особливо цинічним таке рішення виглядало напередодні винесення вироку Юрію Луценку», заявив Третьяков в інтерв'ю журналістам.

За словами Третьякова, суддя «не знайшов достатніх підстав для надання дозволу на побачення», в той час як закон «Про статус народного депутата України» дозволяє народним обранцям зустрічатися зі своїми виборцями без будь-яких обмежень. Більш того, на підставі точно такої ж заяви на право побачення депутат отримав від того ж судді Вовка дозвіл на зустріч з Луценком і відвідав його у червні 2011 року.

«Якщо народний депутат півроку не може добитися відповіді, в якому з багатьох судів відстоювати своє право, то, що можуть сказати рядові громадяни?! Якщо суддя приймає рішення не згідно з законом, а за своїм настроєм, значить, в країні просто не існує судової влади», заявив Третьяков.