Симоненко: Програма забезпечення доступним житлом - чистої води показуха

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Запоріжжі народний депутат, керівник фракції КПУ у парламенті України Петро Симоненко, відповідаючи на запитання журналістів про ініціативи уряду і Президента Віктора Януковича із забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов, доступним житлом.

«Ніколи ця програма (програма, що реалізовується урядом, – УНІАН) не буде реалізована. Це чистої води показуха... Ефективно вирішити проблему житла – забезпечення громадян доступним житлом можна тільки, якщо кредити даватимуть безпосередньо державні структури – Державний банк або НБУ під 4-5% річних», - заявив П. Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, раніше П. Симоненко заявляв про те, що КПУ пропонує додатково створити два державні банки, які підтримуватиме промисловість країни.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №465 від 23 травня п.р. вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.