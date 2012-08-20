У Харкові штурмують мерію

Як передає кореспондент УНІАН, зараз понад 100 активістів стоять під державними прапорами, а також партійними прапорами «Батьківщини», «Нашої України» та «Свободи», і висловлюють свою незгоду з наміром депутатів розглянути сьогодні на сесії питання про мови.

Активісти тримають плакати з написами: «Харків - українське місто», «Нищення української мови - імперська ідея Кремля!» і скандують: «Банду геть!», «Харків - за українську мову!». Музикант грає на трубі мелодію «Сім - сорок».

У мегафон лунають слова: «Народ обрав вас, народ вас і прибере!». Учасники вимагають, аби до них вийшли посадовці міської ради. Виступаючі критикують депутатів.

Частина учасників мітингу намагається увійти до приміщення мерії, міліція їх не пропускає. Подекуди виникає штовханина.

За повідомленням сайту міськради, сьогодні на позачерговій сесії Харківської міської ради 6 скликання до порядку денного внесено близько 20 питань, серед яких і питання «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові».

Сесія вже розпочала роботу, головує міський голова Геннадій Кернес. Він оголосив, що в залі присутні прокурор Харкова, начальник управління міліції, а також представники громадськості. Сесія транслюється у прямому ефірі кількома місцевими телеканалами.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів в усій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10% жителів.

На сході і півдні країни ряд місцевих рад вже прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної.