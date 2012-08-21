Третьяков виступає за відкликання народних депутатів
Закон про відкликання народних депутатів має бути ухвалений ще нинішнім скликанням Верховної Ради, щоб підняти планку відповідальності парламентаріїв перед народом України.
Таку думку висловив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.
Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону "Про відкликання народного депутата України". Раніше подібна норма дострокового припинення повноважень народного обранця була відсутня у вітчизняному законодавстві.
На думку Третьякова, право відкликання, яке існує в Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" має поширитися і на Верховну Раду. Таким чином, українці зможуть оцінювати роботу конкретного депутата не тільки один раз на п'ять років, а в щоденному режимі.
«Відкликання - це серйозний інструмент, який дозволить виборцям контролювати депутатів, - зазначає Олександр Третьяков. - Це можливість для людей показувати жовту, а, якщо треба, і червону картку політику, якого вони обрали. Механізм відкликання депутатів не тільки місцевих рад, але й Верховної Ради, підвищить мотивацію всіх тих, хто на виборах отримав мандат довіри людей.
За словами опозиційного депутата, без цього закону сьогодні за три місяці виборчої кампанії депутат фактично купує собі 5 років безвідповідальності.
«Після ухвалення цього закону кожен депутат тричі подумає перед тим, як прогулювати засідання, ігнорувати проблеми жителів свого округу, бігати з фракції у фракцію, тому що буде побоюватися відкликання», - вважає Третьяков.
Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується по № 218-му мажоритарному округу Києва, до якого відносяться частини Святошинського та Оболонського районів, шляхом самовисування.