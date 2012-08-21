Третьяков виступає за відкликання народних депутатів

Таку думку висловив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону "Про відкликання народного депутата України". Раніше подібна норма дострокового припинення повноважень народного обранця була відсутня у вітчизняному законодавстві.

На думку Третьякова, право відкликання, яке існує в Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" має поширитися і на Верховну Раду. Таким чином, українці зможуть оцінювати роботу конкретного депутата не тільки один раз на п'ять років, а в щоденному режимі.

«Відкликання - це серйозний інструмент, який дозволить виборцям контролювати депутатів, - зазначає Олександр Третьяков. - Це можливість для людей показувати жовту, а, якщо треба, і червону картку політику, якого вони обрали. Механізм відкликання депутатів не тільки місцевих рад, але й Верховної Ради, підвищить мотивацію всіх тих, хто на виборах отримав мандат довіри людей.

За словами опозиційного депутата, без цього закону сьогодні за три місяці виборчої кампанії депутат фактично купує собі 5 років безвідповідальності.

«Після ухвалення цього закону кожен депутат тричі подумає перед тим, як прогулювати засідання, ігнорувати проблеми жителів свого округу, бігати з фракції у фракцію, тому що буде побоюватися відкликання», - вважає Третьяков.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується по № 218-му мажоритарному округу Києва, до якого відносяться частини Святошинського та Оболонського районів, шляхом самовисування.