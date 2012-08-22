В Сумах на кандидатів від ПР працює агітаційний цирк

Зокрема у окрузі №157 кандидат від Партії регіонів Олексій Мовчан під час спілкування з виборцями використовує, поруч із ансамблем народної творчості, мандрівний цирк.

Виступаючи перед жителями однієї з вулиць обласного центру, кандидат пообіцяв виборцям зробити благоустрій прибудинкової території, захистити прилеглу територію від забудовників та побудувати велодоріжку, але в 2013 році, повідомляє громадський рух ОПОРА.

Цирк, який приїхав з Дніпропетровська на замовлення громадської організації «Молоді регіони», 1,5 години веселив батьків та їхніх дітей фокусами та звірятами.

Як стало відомо активістам, у Сумах Партія регіонів вдалася ще до одного нестандартного методу: усі бажаючі могли записатися на безкоштовні курси з вивчення англійської мови, проте перевагу віддавали тим, хто погоджувався вступити до Партії регіонів та їх близьким.