Янукович прилетів у Харків

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, президентський літак приземлився у міжнародному аеропорту «Харків» близько 11.00.

В.Януковича біля літака зустріли голова Харківської ОДА Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Харківський міський голова Геннадій Кернес, прокурор Харьковской області Геннадій Тюрін та інші представники місцевої влади.

Планується, що В.Янукович у Харкові візьме участь у відкритті пам’ятника Незалежності України на площі Конституції, огляне реконструйований Парк ім. Горького, а також зустрінеться з господарським активом Харківської області. Під час зустрічі, яка проходитиме в Харківській облдержадміністрації, будуть обговорюватися питання, пов’язані з розвитком Харківського регіону.

На завершення Президент поспілкується із представниками ЗМІ.