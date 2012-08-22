Тюремники кажуть, що рішення про етапування Луценка ще немає

Про це УНІАН повідомив речник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

«Є процедура, коли до подачі апеляції, її розгляду засудженого не переміщують до колонії, щоб потім не створювати дискомфорт його перевезення з одного регіону до іншого для розгляду апеляції», - сказав І.Андрушко.

Він зауважив, що, за наявною в нього інформацією, термін подачі апеляційної скарги Ю.Луценка та його адвокатів спливає 30 серпня.