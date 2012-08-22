«Наша Україна» заборгувала Третьякову 17 млн. гривень

«Та сума, яку безпосередньо заборгували мені, і яку називають боргом «Нашої України» - це набагато менша сума моїх вкладень в цю політичну силу. - зазначив Третьяков. - Але якщо вже ми уклали угоду, і ці гроші взяли в борг, то їх треба віддавати. На даний момент я виграв всі суди з цього питання».

В інтерв'ю «АіФ - Україна» Третьяков зазначив, що борг «Нашої України» виник у 2006 році, коли курс гривні відносно долара дорівнював п'яти.

Крім того, опозиційний депутат, відповідаючи на питання журналістів про свої нинішні стосунки з лідером партії «Наша Україна» Віктором Ющенком, зазначив: «Це важлива частина, але, разом з тим, і великий біль мого життя. З одного боку нас пов'язують емоції протестного Майдану, які охопили мільйони українців, президентські вибори 2004-го року. Будучи заступником голови його виборчого штабу, я вклав у цю перемогу багато своїх особистих сил - моральних, фізичних і фінансових. З іншого боку отримав величезне розчарування, як і багато українських громадян, які тоді підтримали Ющенка. Я перестав бути членом партії «Наша Україна» ще в 2010 році, на цьому історія нашої співпраці припинилася»

Нагадаємо, що опозиційний депутата Олександр Третьяков балотується по № 218-му мажоритарному округу Києва, що включає частини Святошинського та Оболонського районів, шляхом самовисування.