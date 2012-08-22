США послабили санкції проти Ірану
13:26, 22 серпня 2012Політика
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Влада США на півтора місяці послабила санкції проти Ірану, дозволивши неурядовим організаціям фінансувати гуманітарну допомогу і відновлення населених пунктів після землетрусу 11 серпня.
Санкції послабили на 1,5 місяці
До 5 жовтня 2012 американським неурядовим організаціям дозволяється переказувати в Іран суми в розмірі до 300 тисяч доларів. Для перерахування більш значних сум необхідно спеціальне звернення в Мінфін.
Про це повідомляється в прес-релізі на сайті міністерства фінансів США, пише Лента.ру.
Постачання медикаментів і продовольства для постраждалих при землетрусі не вимагає спеціальної ліцензії.
На відміні обмежень у зв'язку з землетрусом наполягли самі НГО.
Крім того, відкритий лист з такими вимогами до президента США Барака Обами, міністр фінансів Тімоті Гайтнера і держсекретаря Хілларі Клінтон було опубліковано на сайті Національного ірано-американської ради.
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