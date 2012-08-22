США послабили санкції проти Ірану

До 5 жовтня 2012 американським неурядовим організаціям дозволяється переказувати в Іран суми в розмірі до 300 тисяч доларів. Для перерахування більш значних сум необхідно спеціальне звернення в Мінфін.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті міністерства фінансів США, пише Лента.ру.

Постачання медикаментів і продовольства для постраждалих при землетрусі не вимагає спеціальної ліцензії.

На відміні обмежень у зв'язку з землетрусом наполягли самі НГО.

Крім того, відкритий лист з такими вимогами до президента США Барака Обами, міністр фінансів Тімоті Гайтнера і держсекретаря Хілларі Клінтон було опубліковано на сайті Національного ірано-американської ради.