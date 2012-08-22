Замість Януковича до шахтарів поїде Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою Луганську область 25 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, на даний час проходить акредитація журналістів, які побажають висвітлювати цю подію.

Прес-секретар губернатора Луганської області Андрій Діхтяренко у коментарі УНІАН повідомив, що про приїзд до Луганська Президента України Віктора Януковича на святкування Дня шахтаря 26 серпня в ОДА нічого не відомо.

При цьому він зазначив, що святкування Дня шахтаря відбудеться 25 серпня.

«У нас інформація про візит Азарова, до цього візиту ми й готуємося», - сказав А.Діхтяренко.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня мер Луганська С.Кравченко повідомив журналістам про те, що Президент України Віктор Янукович візьме участь у святкуванні Дня шахтаря 26 серпня у Луганську.