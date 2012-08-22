Тігіпко нині на виборах, а в Кабміні просто забезпечує кворум
23:40, 22 серпня 2012Політика
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Заступник голови Партії регіонів, віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко з 16 серпня перебуває у відпустці у зв’язку із проведенням виборчої кампанії.
Засідання Кабінету Міністрів
Про це повідомила УНІАН прес-секретар С.Тігіпка Ірина Рудько.
Вона пояснила, що С.Тігіпко, який сьогодні був присутній на засіданні Кабінету міністрів, приходить на засідання уряду для забезпечення кворуму, оскільки зараз багато міністрів перебувають у відпустках.
На час відпустки С.Тігіпка його обов’язки виконуватиме заступник міністра соціальної політики В’ячеслав Коломієць.
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