У Києві відкрито Музей шістдесятництва

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття відбулося в рамках виїзного засідання Громадської гуманітарної ради Києва.

У заході взяли участь екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України Борис Тарасюк, письменник, член Громадської гуманітарної ради Іван Драч, народний депутат України Тарас Чорновіл, колишній політичний в'язень, голова громадської організації «Музей шістдесятництва» Микола Плахотнюк, український музикознавець, композитор Леопольд Ященко та інші.

Під час церемонії відкриття Б.Тарасюк висловив сподівання, що музей відвідає велика кількість киян, які «познайомлять з героїчною сторінкою боротьби за незалежну Україну, за демократію в Україні, яку вчинили наші шістдесятники».

У свою чергу Т.Чорновіл подарував музею підшивку незалежної громадсько-політичної газети «Час/Time», яку видавав його батько, лідер Руху В’ячеслав Чорновіл.

Музей створено на основі колекції, зібраної членами громадської організації «Музей шістдесятництва», яка на сьогодні налічує понад 20 тис. різноманітних експонатів. Серед них – твори самобутніх художників, зразки самвидаву, рукописи та друковані видання, численні документи та унікальні фотографії, особисті речі шістдесятників, які відображають це явище в українській культурі другої половини ХХ ст.

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Період «шістдесятництва» за часом охоплює невеликий проміжок, починаючи з так званої «хрущовської відлиги» і до початку 70-х років XX століття.

У той час переважна більшість представників творчого кола української інтелігенції опинилася в ув’язнені чи зазнала інших переслідувань. Тоді також відбувся потужний вибух новітніх творчих ідей в літературі, мистецтві та науці. Проте через постійний спротив діючої влади, наявність жорстокої цензури у суспільстві вимушено доводилося поширювати нові ідеї через різні форми «Самвидаву». У рукописних саморобних книжках, газетах тощо під загрозою репресій поширювалися різні заборонені літературні твори, наукові праці та критичні до комуністичної влади статті.