ЗМІ: Магера знав, що реєструє Сацюка з паспортом РФ (документи)

У розпорядженні газети "Сегодня" виявилася копія відповіді Держприкордонслужби голові Центрвиборчкому на його запит щодо перетину українськими громадянами держкордону, в тому числі і Володимира Сацюка.

Запит Шаповала:

Вищий адмінсуд переніс на четвер розгляд скарги заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магери на Київський апеляційний адмінсуд, який визнав незаконними його дії по реєстрації кандидатом у народні депутати колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Рішення було мотивоване тим, що Сацюк ще недавно був громадянином Росії, - а значить, згідно із законом не міг бути зареєстрований кандидатом у депутати.

Магера просить скасувати рішення Київського апеляційного адмінсуду, заявляючи, що в момент реєстрації 3 серпня не знав про те, що Сацюк протягом п'яти останніх років був громадянином не тільки України, але і Росії. Однак у розпорядження «Сегодня» опинилася копія відповіді Держприкордонслужби голові Центрвиборчкому на його запит щодо перетину українськими громадянами держкордону. Серед іншого в ній зазначені дані по Сацюку. Відповідь зареєстрована в ЦВК 1 серпня, тобто до моменту реєстрації Сацюка члени Центрвиборчкому були інформовані про те, що в квітні 2012 року екс-заступника голови СБУ в останній раз користувався російським паспортом.

Відповідь Держприкордонслужби голові Центрвиборчкому:

Газета "Сегодня" нагадує, що Андрій Магера як куратор Житомирської області в ЦВК зареєстрував Володимира Сацюка кандидатом в народні депутати по округу № 62 в цій області.