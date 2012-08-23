Колесніченко: Жодні місцеві ради не можуть надавати мовам регіонального статусу

Про це він сказав в коментаріТСН.ua.

"Рішення про визначення статусу мови жоден орган місцевого самоврядування не вправі приймати. Це право держави. Місцеві органи самоврядування, місцеві органи влади мають право проінформувати населення, дати доручення місцевим органам самоврядування підготувати програму по реалізації закону", - заявив Колесніченко.

Він порадив уважніше придивитись до рішень обласних рад, щоб переконатися - вони тільки інформують населення, що на їх території певний відсоток населення володіє російською мовою.

"У них йдеться про необхідність підготувати програму, вирішити питання фінансування, розподіл його між групами і класами в садочках, школах після офіційного збору заяв батьків про мову навчання дитини", - наголосив одіозний регіонал.