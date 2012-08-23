Януковича повністю підтримують лише 13% українців

13:05, 23 серпня 2012
Політика
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Президента Віктора Януковича повністю підтримують 12,6% громадян України, у той час як не підтримують — 47%.

Віктор Янукович і Микола Азаров під час розширеного засідання Кабіміну. Київ, 2 листопада

Про це, як повідомляє ZN.UA, свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

На початку президентської каденції рівень підтримки Януковича був майже 40% проти 23%, що не підтримують курс глави держави.

Таким чином, підтримка Януковича знизилася у три рази, число тих, хто не підтримує, збільшилося вдвічі.

Крім того, українці не підтримують діяльність парламенту і уряду. Повністю підтримують діяльність першого — 4%, другого — 7%; не підтримують — 54 і 48% відповідно.

 

 

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