Януковича повністю підтримують лише 13% українців

Про це, як повідомляє ZN.UA, свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

На початку президентської каденції рівень підтримки Януковича був майже 40% проти 23%, що не підтримують курс глави держави.

Таким чином, підтримка Януковича знизилася у три рази, число тих, хто не підтримує, збільшилося вдвічі.

Крім того, українці не підтримують діяльність парламенту і уряду. Повністю підтримують діяльність першого — 4%, другого — 7%; не підтримують — 54 і 48% відповідно.