Завтра ПР організовує святковий концерт з Вінницькою і «Алібі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, о 11.30 на площі почнеться пряма трансляція виступу Президента України Віктора Януковича з Національного палацу мистецтв «Україна».

Всі бажаючі зможуть поспілкуватися з кандидатами в народні депутати від Партії регіонів, дізнатися, з якою програмою партія йде на вибори. А також послухати відомих українських виконавців, серед яких група «Алібі» і Олена Вінницька.

Як повідомляв УНІАН, завтра в Києві Об'єднана опозиція проведе мітинг і розгорне найбільший в Україні державний прапор.

Передбачається, що о 10.30 відбудеться збір учасників і формування колони на Михайлівській площі.

Об 11.00 колона рушить пішою ходою вулицею Володимирською у бік парку імені Шевченка.

Відбудеться покладання квітів до пам'ятників Михайлу Грушевському і Тарасу Шевченку.

У парку імені Шевченка відбудеться святковий мітинг за участю керівників Об'єднаної опозиції.