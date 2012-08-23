Третьяков порахував, скільки грошей недодають киянам

Таку заяву зробив в інтерв'ю газеті «АіФ-Україна» опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по столичному мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

На думку Третьякова, для того, щоб Київ отримав реальне самоврядування, посаду голови КМДА необхідно ліквідувати.

«Ця посада дублює функції мера, а також є додатковим важелем впливу для центральної влади», - вважає опозиційний депутат.

На його думку, столиця перебуває в ручному управлінні Адміністрацією Президента, і це йде їй на шкоду.

«Зараз влада забирає в киян половину надходжень до міського бюджету - 7 мільярдів гривень на рік. Тому в майбутньому парламенті я буду ініціювати внесення змін до Бюджетного кодексу з метою повернути Києву можливість повноцінно розпоряджатися власними коштами. Гроші столиці повинні працювати на киян», - заявляє Третьяков.