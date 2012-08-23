ЦВК довів кількість спостерігачів до 143

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Комісії, таке рішення ЦВК прийняла сьогодні на засіданні, розглянувши відповідне звернення Міністерства закордонних справ України.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 143 особи, поінформували в ЦВК.

Також Комісія надала дозвіл Всеукраїнській молодіжній громадській організації "Демократичні перетворення України" мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів, Громадській організації "15 Громада" – на території Вінницької області, Миколаївській громадській організації "За прозорі вибори" - на території Миколаївської області, Громадській організації "Об’єднання ми разом" - на території Києво-Святошинського району Київської області, а Іванківському районному фонду "Майбутнє Іванківщини" – на території Іванківського району Київської області.

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Крім того, ЦВК на своєму засіданні скасувала реєстрацію представника Партії пенсіонерів України у ЦВК з правом дорадчого голосу А.Петросяна, зареєструвавши замість нього нового представника цієї партії в Комісії з правом дорадчого голосу О.Кіхтенка.

Також Комісія затвердила Роз’яснення щодо розгляду звернень суб’єктів виборчого процесу з виборів народних депутатів 28 жовтня з питань внесення змін до постанов ЦВК про реєстрацію кандидатів у народні депутати України.

Цей документ розроблено у зв’язку з надходженням до Комісії звернень політичних партій, кандидатів у народні депутати України щодо внесення змін до постанов ЦВК про їх реєстрацію в частині зазначення біографічних відомостей кандидатів у народні депутати, зокрема щодо їх освіти, трудової діяльності, посади (заняття), місця роботи, громадської роботи, партійності, та з метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства, зазначається в повідомленні.