Магера вважає сьогоднішнє рішення соромом для судової системи

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином А.Магера прокоментував сьогоднішнє судове рішення щодо протиправності його дій та дій його колеги Валерія Шелудька під час реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у депутати.

"З юридичної точки зору я, чесно кажучи, здивований подібним рішенням. Як тільки я отримаю копію цього рішення, я обов'язково доведу його до відома громадськості, щоб усі подивилися, яким чином начебто порушення регламенту (діяльності ЦВК. - УНІАН) дій членів Центральної виборчої комісії визнаються незаконними", - сказав А.Магера.

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Заступник голови ЦВК підкреслив, що повноваження членів ЦВК визначаються лише Законом про Центральну виборчу комісію. "Цей перелік повноважень не може розширюватися, звужуватися регламентом Центральної виборчої комісії, який затверджений актом ЦВК, а саме постановою", - додав він.

А.Магера повідомив, що зараз вивчатиме можливість оскарження цього рішення у Європейському суді з прав людини.

"Буду вивчати можливість щодо такого звернення", - зазначив він.