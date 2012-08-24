Литвин каже, що мовне питання почне розв'язуватись лише після виборів

Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний, що хвиля визнання російської мови регіональною зупиниться тільки після виборів. Та зазначає, що до виборів навряд чи вдасться прийняти збалансоване рішення по «мовному» питанню.

Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу».

«Ця хвиля, я так розраховую, зупиниться після виборів. Я думаю, що має прийти осмислення до місцевих органів влади, що всі рішення, які вони приймають – це лягає виключно на місцевий бюджет. Очевидно, треба спочатку порахувати у що обійдеться зміна вивісок, зміна бланків, я не кажу про щось більш серйозне», - заявив Литвин.

«Зараз є декілька законопроектів, у тому числі мій, у тому числі Сергія Головатого, такий ґрунтовний закон, народного депутата Палиці і ряду інших, щодо статусу української мови як державної і щодо порядку застосування мов в Україні. Я розумію, що прийняти збалансоване рішення до завершення виборів буде неможливо. Тому я вважаю, що було б добре, надзвичайно позитивним те, коли б ми прийняли, скажімо, у вересні загально державну програму розвитку української мови як державної, із насиченим її фінансуванням бюджетним ще у 2012 році і у бюджеті на 2013 рік. Я думаю, що це була б спокійна, зважена відповідь на ті занепокоєння, песимістичні і негативні настрої, які домінують у певної частини українського суспільства», - зауважив голова ВР.