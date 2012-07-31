З ПР Литвина похвалили за мовний закон

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Можна вітати таке рішення спікера. Це позитивне рішення. У понеділок Верховна Рада теж дуже толерантно поставилася до Володимира Литвина, відхиливши його прохання про відставку», - сказав він.

За словами О.Плотнікова, мовний закон «захистить права кожного громадянина України говорити рідною мовою, саме тому так важливо, щоб він якомога швидше набув чинності».

Він зазначив, що цього закону «давно чекають громадяни України».

«Нарешті, цей закон набуде чинності і працюватиме на країну. Він консолідуватиме людей, незалежно від їх національності і місця проживання. Він захистить права кожної людини говорити рідною мовою», - заявив депутат-регіонал.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, В.Литвин підписав закон про принципи державної мовної політики.

Цей закон уже направлений на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про принципи державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня В.Литвин подав у відставку на знак протесту проти прийняття цього закону.

Учора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

При цьому парламент відмовився внести уточнення до закону «Про принципи державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Сьогодні В.Литвин сказав, що змушений буде підписати мовний закон, оскільки його поправки до цього закону були розглянуті і відхилені. «Якщо брати Конституцію і Регламент, у голови Верховної Ради тільки обов'язки є, а прав ніяких немає», - сказав В.Литвин.