Третьяков закликав киян вивісити національні прапори в День Незалежності

Кілька днів волонтери роздавали синьо-жовті прапори жителям столиці із закликом вивісити їх 24 серпня на своїх будинках, продемонструвавши тим самим патріотизм та повагу до національного свята.

- Пропоную всім киянам на День Незалежності розгорнути біля своїх будинків наш національний прапор, - сказав Олександр Третьяков журналістам.

- Нехай це стане спільною традицією, яка об'єднає наше суспільство. За словами Третьякова, перший День Незалежності України він зустрів у казармі, будучи курсантом Київського військового інженерно-радіотехнічного училища імені Покришкіна. - За кілька днів до цього, в дні путчу ГКЧП, курсантам вже видали каски, бронежилети, автомати. На плацу стояли БТРи ... Але курсанти-кияни тоді об'єдналися, заявивши, що, навіть якщо буде відданий наказ, не будуть стріляти по людях, - розповів Олександр Третьяков.

- Це було нашим спільним рішенням. Як же інакше? Адже в місті друзі, родичі ... Тоді, наприклад, мій однокласник Паша Розенко (один з «списочників» партії «УДАР». - ред.) разом зі студентами був у гущі студентської революції на граніті, на центральній площі Києва. Як я міг вийти проти нього? Може бути, тоді я ще й не усвідомлював важливість незалежності для нашої країни. Але вже незабаром прийшло розуміння доленосності цього моменту для всього українського народу.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується шляхом самовисування по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.