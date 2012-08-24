Янукович присвоїв звання Героя України 8 людям

Президент України Віктор Янукович присвоїв звання Герой України восьми громадянам, серед яких актриса Валерія Заклунна і голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави. Званнями Герой України із врученням ордена держави В.Янукович відзначив голову правління акціонерного товариства «Завод «Фіолент» (Автономна Республіка Крим) Олександра Баталіна, голову спостережної ради товариства «Бучачагрохлібпром» (Тернопільська область) Петра Гадзу та ректора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Луганськ) Олександра Голубенка. Також В.Янукович присвоїв відповідні звання актрисі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, народній артистці України В.Заклунній-Мироненко, голові правління акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Кривий Ріг) Михайлу Короленку та ректору Донецького національного технічного університету Олександру Мінаєву. Звання Герой України отримали також забійник на відбійних молотках відокремленого підрозділу «Шахта «Північна» державного підприємства «Дзержинськвугілля» Сергій Слюсар та голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) С.Червонописький.

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