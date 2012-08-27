Москаль хоче, щоб Пшонка розібрався з рішеннями облрад щодо «языка»

10:19, 27 серпня 2012
Політика
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Москаль вимагає від генпрокурора перевірити рішення місцевих рад про визнання російської мови регіональною.

Геннадій Москаль просить перевірити рішення місцевих рад на відповідність Конституції

Народний депутат Геннадій Москаль звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою перевірити силами працівників Генпрокуратури рішення Одеської, Запорізької, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Луганської обласних рад та міської ради Севастополя щодо надання російській мові статусу регіональної.

 

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Москаля, депутат просить перевірити рішення місцевих рад на відповідність Конституції, де сказано, що порядок використання мов в Україні регламентуєтся законами, а також на відповідність Європейській хартії регіональних мов та мов меншин, яка ратифікована Україною і набрала чинності 1 січня 2006 року.

На думку Г.Москаля, є суттєві відмінності між ратифікованою хартією і Законом «Про засади державної мовної політики. «Зокрема: в законі вказані мови, яких нема в хартії – вірменська, ромська, караїмська, кримчацька, русинська, ідиш, новогрецька», - зазначив він.

Водночас, стверджує Г.Москаль, в самій хартії вказані мови, яких не існує у природі – єврейська і грецька. «Перед ухваленням закону «Про язык» треба було забрати із закону «Про ратифікацію Хартії…» єврейську і грецьку, а з самого закону забрати новогрецьку мову – оскільки це мова сучасної Греції, а автохтонні греки, що проживають на території України, розмовляють румейською або урюмською – в залежності від віросповідання», - зауважив депутат.

За словами Г.Москаля, рішення згаданих рад потрібно перевірити на відповідність самому закону «Ківалова-Колесніченка», оскільки в перехідних положеннях до нього містяться зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», які дозволяють приймати рішення з цього приводу виключно сесіям сільських, селищних та міських рад.

«В перехідних положеннях нічого не сказано про можливість прийняття подібних рішень обласними радами, міською радою Севастополя, а також Верховною радою Автономної республіки Крим та Київською міською радою», - заявив Г.Москаль.

Також, на його переконання, необхідно виявити, на якій підставі Ізмаїльська міська рада відмовила болгарам у визнанні їхньої мови регіональною на території міста.

«Прошу перевірити рішення згаданих органів і в разі порушення Конституції та законів винести прокурорські протести. А в разі наявності складу злочину – порушити кримінальні справи проти посадових осіб місцевого саморядування за перевищення влади і службових повноважень», - зазначив Г.Москаль.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, де цією мовою розмовляє не менш як 10% жителів.

10 серпня закон набрав чинності.

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