Москаль хоче, щоб Пшонка розібрався з рішеннями облрад щодо «языка»

Народний депутат Геннадій Москаль звернувся до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою перевірити силами працівників Генпрокуратури рішення Одеської, Запорізької, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Луганської обласних рад та міської ради Севастополя щодо надання російській мові статусу регіональної.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Москаля, депутат просить перевірити рішення місцевих рад на відповідність Конституції, де сказано, що порядок використання мов в Україні регламентуєтся законами, а також на відповідність Європейській хартії регіональних мов та мов меншин, яка ратифікована Україною і набрала чинності 1 січня 2006 року.

На думку Г.Москаля, є суттєві відмінності між ратифікованою хартією і Законом «Про засади державної мовної політики. «Зокрема: в законі вказані мови, яких нема в хартії – вірменська, ромська, караїмська, кримчацька, русинська, ідиш, новогрецька», - зазначив він.

Водночас, стверджує Г.Москаль, в самій хартії вказані мови, яких не існує у природі – єврейська і грецька. «Перед ухваленням закону «Про язык» треба було забрати із закону «Про ратифікацію Хартії…» єврейську і грецьку, а з самого закону забрати новогрецьку мову – оскільки це мова сучасної Греції, а автохтонні греки, що проживають на території України, розмовляють румейською або урюмською – в залежності від віросповідання», - зауважив депутат.

За словами Г.Москаля, рішення згаданих рад потрібно перевірити на відповідність самому закону «Ківалова-Колесніченка», оскільки в перехідних положеннях до нього містяться зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», які дозволяють приймати рішення з цього приводу виключно сесіям сільських, селищних та міських рад.

«В перехідних положеннях нічого не сказано про можливість прийняття подібних рішень обласними радами, міською радою Севастополя, а також Верховною радою Автономної республіки Крим та Київською міською радою», - заявив Г.Москаль.

Також, на його переконання, необхідно виявити, на якій підставі Ізмаїльська міська рада відмовила болгарам у визнанні їхньої мови регіональною на території міста.

«Прошу перевірити рішення згаданих органів і в разі порушення Конституції та законів винести прокурорські протести. А в разі наявності складу злочину – порушити кримінальні справи проти посадових осіб місцевого саморядування за перевищення влади і службових повноважень», - зазначив Г.Москаль.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, де цією мовою розмовляє не менш як 10% жителів.

10 серпня закон набрав чинності.