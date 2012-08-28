Експерт не виключає, що газова криза взимку може повторитися

Про це у коментарі Gazeta.ua сказав експерт, директор енергетичних програм центру "Номос" Михайло Гончар.

Він переконаний, що проблеми з енергопостачанням можуть виникнути тільки зі сторони Росії, як це було минулою зимою.

"Якщо пригадаємо початок цього року - кінець січня, початок лютого, коли елементарно Росія виявилася не в змозі забезпечити виконання своїх контрактних зобов'язань перед європейськими клієнтами. У них просто на піку споживання, коли була низька температура у Росії і Європі, не вистачило ресурсів газу", - пояснив експерт.

Він додав: "Ситуація, в принципі, може повторитися, оскільки газовидобуток в західному Сибіру стрімко падає. І звичайно, як і цього року, так і попередні роки, Росія одразу показувала пальцем у бік України, що, мовляв, "там крадуть газу, ми постачаємо його в Європу, а він не доотримується". Це традиційна тактика росіян, тому вони знову можуть показати у бік України у разі виникнення певних проблем. Звинуватити "Нафтогаз"

Водночас, на думку Гончара, Європа може вже не повірити подібним заявам Росії.

"Ситуація може бути вкрай неоднозначно. Все залежить від того, якою буде зима в цьому році — чи буде вона аномально холодною, чи звичайною, чи теплою. Тоді складніше провокувати газові кризи, а це традиційний для Росії інструмент зовнішньої політики", - підкреслив Гончар.