Третьяков відкриє в Києві відразу чотири приймальні

«Я не збираюся, як багато інших кандидатів, вирішувати проблеми людей тільки протягом виборчої кампанії. Найближчим часом на Святошині і Оболоні відкриваються чотири мої громадські приймальні. Цим я хочу підкреслити серйозність своїх намірів», заявив Третьяков в інтерв'ю виданню «Газета київська».

За словами депутата, йому добре відомо про проблеми округу і він знає, як впоратися з ними.

Політик підкреслив, що на своїх зустрічах з жителями округу обговорює, як місцеву, так і загальноукраїнську проблематику. «Якщо говорити про проблеми, що стосуються всієї країни, то люди в першу чергу стурбовані проблемами низьких пенсій і зарплат, корупції, безробіття, поганого стану медицини, - зазначив Третьяков. - Що стосується округу, їх, безумовно, хвилює неефективність роботи районної влади, катастрофічний стан у сфері ЖКГ, розбиті дороги і погана екологія ».

Третьяков підкреслив, що має намір зробити все для того, щоб у найкоротші строки ситуація на окрузі істотно поліпшилася.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори шляхом самовисування по столичному мажоритарному округу № 218, який об’єднує частини Святошинського та Оболонського районів.