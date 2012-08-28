У Харкові «трусять» офіс Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини двері приміщення зачинені на замок, клієнтів банку та інших підприємств не пускають всередину.

За словами головного редактора інтернет-видавництва «Главное» Віктора Алексєєва, офіс якого знаходиться по вулиці Сумській 88, близько 11.20 до приміщення видання зайшов чоловік, ймовірно працівник правоохоронних органів, який попросив на деякий час відійти від робочих комп'ютерів. «Прийшов молодий чоловік, не представився, не показав документи, не у формі, і попередив, що на деякий час потрібно відійти від комп’ютерів, у противному разі вони будуть вилучені. Він нічого не сказав, нам тільки внизу сказали, що триває обшук», - розповів В.Алексєєв.

За його словами, після цього співробітників видання «Главное» без перешкод випустили на вулицю. В.Алексєєв припустив, що обшук проводять працівники Управління боротьби з економічною злочинністю.

В той же час прес-секретар А.Авакова Наталія Статівко, яка в цей час перебуває у приміщенні офісу, повідомила кореспондентові УНІАН, що в офісі знаходяться близько 10 людей у цивільному.

За її словами, в цей час вони перебувають на 3-му і 4-му поверхах будівлі, де розміщені офіси центру медіатехнологій та АО «Інвестор». Н.Статівко зазначила, що з усіх присутніх представився тільки один чоловік – старший оперуповноважений УБЕЗ Петров. Вона підкреслила, що зараз правоохоронці «проводять якісь дії без понятих». Адвоката АО «Інвестор» у приміщення не пускають. Після півгодинного очікування до приміщення пропустили керівника Дослідницького центру медіатехнологій Володимира Чапая і виконуючу обов’язки голови правління АО «Інвестор» Марину Єпішину.

За словами адвоката АО «Інвестор» Олега Атісова, якого не пускають до приміщення, зараз правоохоронці проводять обшук в офісі банку «Базис».

В той же час він наголосив, що у будівлі по Сумській, 88, знаходиться ряд інших юридичних осіб. О.Атісов припустив, що обшук проводиться і у тих приміщеннях.

Він також припустив, що правоохоронці не мають документів на обшук у приміщеннях інших юридичних осіб, окрім банку «Базис».

За даними О.Атісова, обшук в будівлі по вулиці Сумській, 88, проводиться через те, що начебто за фактом зловживання посадовими особами банку «Базис» порушено кримінальну справу.

На цю хвилину керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області не відповідає на телефонні дзвінки.