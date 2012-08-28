Янукович 1 вересня сяде за рідну парту

У Єнакієвому Донецької області 1 вересня очікують на приїзд Президента України Віктора Януковича на відкриття нового ліцею, збудованого на базі загальноосвітньої школи №34, в якій глава держави колись навчався.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Єнакіївській міській раді.

«Поки приїжджає», - сказали в міськраді, при цьому додавши, що в програмі візиту Президента можуть бути зміни.

У міськраді також повідомили, що новий ліцей інформаційних технологій, який урочисто відкриє В. Янукович, збудовано на базі загальноосвітньої школи №34, в якій колись навчався глава держави.