Янукович 1 вересня сяде за рідну парту

14:02, 28 серпня 2012
Політика
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В Єнакієвому 1 вересня очікується приїзд Януковича на відкриття нового ліцею.

Школа Януковича

У Єнакієвому Донецької області 1 вересня очікують на приїзд Президента України Віктора Януковича на відкриття нового ліцею, збудованого на базі загальноосвітньої школи №34, в якій глава держави колись навчався.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Єнакіївській міській раді.

«Поки приїжджає», - сказали в міськраді, при цьому додавши, що в програмі візиту Президента можуть бути зміни.

У міськраді також повідомили, що новий ліцей інформаційних технологій, який урочисто відкриє В. Янукович, збудовано на базі загальноосвітньої школи №34, в якій колись навчався глава держави.

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