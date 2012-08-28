ЦВК поки не планує скасовувати реєстрацію Сацюка кандидатом в нардепи

Центральна виборча комісія поки не планує розглядати питання про скасування реєстрації кандидатом у народні депутати колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка через юридичні неточності в рішенні Вищого адміністративного суду від 24 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні журналістам.

«У ЦВК ніхто такої ініціативи не висував, у тому числі і я», - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що ВАСУ в своєму рішенні повинен був встановити й визнати факт непроживання В.Сацюка впродовж 5 років в Україні та на підставі цього зобов’язати Центрвиборчком розглянути питання скасування реєстрації його кандидатом у депутати.

«Натомість, було прийнято рішення про визнання протиправними дій (членів ЦВК) і скасування постанови ЦВК в частині реєстрації окремо взятого кандидата», - пояснив він.

При цьому А.Магера підкреслив, що, згідно із законом про вибори народних депутатів, питання про реєстрацію, відмову у реєстрації і скасування реєстрації кандидата у депутати є виключно повноваженням Центральної виборчої комісії.

«Тобто, крім ЦВК, цього ніхто не може зробити. Саме рішення – неграмотне. Суд мав би, якщо він вважає, що є факт непроживання особи 5 років в Україні, суд мав би встановити цей факт і зобов’язати ЦВК розглянути питання щодо скасування реєстрації», - сказав заступник голови ЦВК.

За словами А.Магери, зараз виникають такі питання: чи була особа зареєстрована кандидатом, хто проводив агітацію, хто формував виборчий фонд і хто реєстрував довірених осіб.

«Зараз у юридичній площині виникає дуже багато питань», - зазначив А.Магера.

За його словами, фактично суд скасував реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати, але де-юре ця особа залишається кандидатом.

«Таким чином, суд перебрав на себе повноваження ЦВК скасовувати реєстрацію», - вважає А.Магера.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації В.Сацюка кандидатом у народні депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК А.Магери і члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки до розгляду на засіданні комісії питання про реєстрацію В.Сацюка.