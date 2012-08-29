Теличенко: Мінімум, чого доб’ється Тимошенко в Євросуді – матеріальної компенсації

Мінімум, що отримує Тимошенко, якщо Європейський суд з прав людини стане на її сторону – це матеріальна компенсація, про максимум на сьогодні судити важко, адже ще нема рішення Вищого спеціалізованого суду. Про це в ефірі «5 каналу» повідомила представник інтересів Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини Валентина Теличенко.

«Мінімальні наслідки – це якщо Тимошенко виграє цю справу, а я в цьому не сумніваюся, суд призначить їй компенсацію. Максимально – оцінювати важко, тому що на сьогодні ми не володіємо повною ситуацією і багато чого залежатиме в тому числі і від рішення Вищого спеціалізованого суду», – заявила Теличенко.