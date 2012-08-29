Екс-міністр Тимошенко подумує піти в президенти

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Известия в Украине".

"У цих парламентських виборах я брати участь не зможу. Чинний закон про вибори народних депутатів не дозволяє мені цього зробити. Але буду готуватися до президентських. У мене вже є команда, програма, і, найголовніше - бажання по-новому будувати Україну," - сказав він.

Екс-міністр також зазначив, що сьогоднішня Україна - зовсім інша країна, ніж та, яку він залишив у 2010 році.

"Коли дивишся на все, що діється з боку, очевидно, що народ вже ситий досхочу нинішніми політиками і партіями. Потрібна кардинальна зміна політичної еліти. В новому парламенті має з'явитися до 70% нових облич. Україні не потрібно 170 партій. Є явні лідери. Для так званого демократичного табору це особливо важливо ", - зазначив він.

Нагадаємо, півтора роки тому Богдан Данилишин отримав політичний притулок у Чехії. Сьогодні він працює в університеті, читає лекції в Мюнхені і Празі і керує громадською організацією.