У Харкові міліція вилучила сервер у видання «Главное»

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний редактор видання «Главное» Віктор Алексєєв.

За його словами, на вилученому файловому сервері зберігається архів випусків газети «Главное», а також матеріали на наступний номер газети, випуск якого запланований на суботу 1 вересня.

В.Алексєєв зазначив, що зараз спеціалісти видання поїхали до слідчого управління міліції, щоб спробувати повернути сервер або, якщо це не вдасться, переписати матеріали, які зберігаються на ньому.

Головний редактор «Главного» не виключив, що вихід наступного номеру газети може бути зірваний. «Поки що не знаємо, але на грані зриву. Ми не виключаємо, що газета не вийде», - сказав В.Алексєєв.

Він також висловив здивування тим, що сервер, який не належить банку «Базис», у офісі якого вчора відбувався обшук, взагалі вилучили. «Незрозуміло, чому його вилучили, там були фотографії, текстові матеріали тощо. Я не думаю, що там було щось таке, що могло зацікавити УБЕЗ. Насправді, вони знають набагато більше нас», - сказав В.Алексєєв.

Він підкреслив, що обшуку в приміщенні редакції видання «Главное» не проводилося. Сервер, який належить виданню, фізично знаходився у підвальному приміщенні будівлі по вулиці Сумській, 88, а не в приміщенні редакції ЗМІ. «Сервер знаходився у підвалі в IT-шників. Обшуку в «Главком» не було точно. Робочі станції на місці, окрім файлового серверу», - наголосив В.Алексєєв.

Він також зазначив, що, за словами працівників, котрі були присутні під час обшуку, з будівлі було вилучено близько 14 комп’ютерів, які належать або банку «Базис», або АО «Інвестор».

За словами В.Алексєєва, обшук у приміщеннях за адресою: вулиця Сумська, 88 закінчився близько 24:00.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Харкові в приміщенні по вул. Сумській, 88, де розташована громадська приймальня екс-губернатора Харківської області, голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АО «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное») проводився обшук.

Як повідомив начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновій Голован, обшук проводився в рамках слідчих дій по кримінальній справі, порушеній 22 серпня стосовно посадових осіб банку ПАО «АКБ «Базис» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Представник УМВС зазначив, що у приміщенні за адресою Сумська 88, розташовується не тільки банк «Базис», а й інші комерційні структури, які мають відношення до розкрадання грошових коштів із цього банку. Втім, він підкреслив, що «у тих приміщеннях, на які немає санкції суду, обшук не проводиться».

Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк України постановою №357 від 23 серпня 2012 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора.